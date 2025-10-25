العراقي سعد سلّوم يحصد "جائزة أديان للتضامن" في لبنان

يُعدّ سلّوم، أستاذ العلاقات الدولية في ورئيس مؤسسة مسارات، من أبرز الأصوات المدافعة عن التنوع وحرية المعتقد.وقد أطلق لحوار الأديان ومركز مواجهة خطابات الكراهية، وأسّس بودكاست "حكايات لم تُروَ من قبل" الذي يوثق قصصًا واقعية عن المجتمعات المنسية والمهمشة في العالم العربي.نال سلّوم ست جوائز عالمية من بينها ابن رشد للفكر الحر وجائزة ZÊD الألمانية وجائزة تحالف ستيفانوس الدولي في ، ويُعتبر من أبرز المفكرين العرب الذين جمعوا بين العمل الأكاديمي والميداني من أجل بناء السلام والتعايش.وله أكثر من 22 مؤلفا عن شؤون التنوع الدينية في والعالم العربي.