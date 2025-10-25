الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
العراقي سعد سلّوم يحصد "جائزة أديان للتضامن" في لبنان
محليات
2025-10-25 | 13:19
منحت مؤسسة "أديان"
اللبنانية
جائزة
التضامن لعام 2025 للأكاديمي والباحث العراقي الدكتور سعد سلّوم، تقديرًا لجهوده في التعريف بقضايا الأقليات الدينية والمجتمعات المهمّشة في
العراق
والمنطقة.
يُعدّ سلّوم، أستاذ العلاقات الدولية في
الجامعة المستنصرية
ورئيس مؤسسة مسارات، من أبرز الأصوات المدافعة عن التنوع وحرية المعتقد.
وقد أطلق
المجلس العراقي
لحوار الأديان ومركز مواجهة خطابات الكراهية، وأسّس بودكاست "حكايات لم تُروَ من قبل" الذي يوثق قصصًا واقعية عن المجتمعات المنسية والمهمشة في العالم العربي.
نال سلّوم ست جوائز عالمية من بينها
جائزة
ابن رشد للفكر الحر وجائزة ZÊD الألمانية وجائزة تحالف ستيفانوس الدولي في
النرويج
، ويُعتبر من أبرز المفكرين العرب الذين جمعوا بين العمل الأكاديمي والميداني من أجل بناء السلام والتعايش.
وله أكثر من 22 مؤلفا عن شؤون التنوع الدينية في
العراق
والعالم العربي.
مقالات ذات صلة
منة شلبي تحصد جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة
06:11 | 2025-09-17
من بين 17 مشتركاً... سعد الدين حنينة يحصد تاج ملك جمال لبنان ويلفت الأنظار (فيديو)
08:30 | 2025-08-05
"الفيالقة" يحصد أرواح خمسة أشخاص في نيويورك
13:22 | 2025-08-19
يشمل الجميع.. إنستغرام يطلق جائزة "الخواتم"
05:32 | 2025-10-07
سعد
سلوم
الجامعة المستنصرية
جامعة المستنصرية
المجلس العراقي
مجلس العراق
العراقي سعد
رئيس مؤسسة
اللبنانية
النرويج
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
35.49%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
30.65%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
16.96%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
16.91%
03:41 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:41 | 2025-10-25
أحدث الحلقات
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
"زينب يوسف" تلتحق بأقرانها في المحتوى الهابط.. نشرت محتوى مخل
12:26 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
السامرائي يبحث في كركوك مستجدات المشهد الانتخابي واحتياجات المحافظة
09:08 | 2025-10-25
بطاقة إنتاجية 750 ميكاواط سنوياً.. العراق يطلق مصنعاً للألواح الشمسية
08:32 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
الثقافة النيابية ترد على جودي: اهان أعضاء اللجنة ولن نسحب بياننا
06:30 | 2025-10-25
