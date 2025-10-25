المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان

افاد مصدر امني، اليوم السبت، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اية خليل نتيجة نشرها محتوى مخل بالحياء.







وتابع، ان "الامر جاء على خلفية قيامها بنشر محتوى يُعد مخلًّا بالحياء والآداب العامة". وقال المصدر، لـ ، ان "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في تتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعوة اية خليل".

وكان مصدر أمني، أفاد مساء اليوم السبت، بأن لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة (زينب يوسف).