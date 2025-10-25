السامرائي يزور داقوق ويؤكد استعداده لخدمة أهلها بمختلف المجالات

أكد رئيس تحالف العزم ، السبت، استعداده لخدمة أهالي قضاء في بمختلف المجالات.

وقال اعلام التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس وعدد من قيادات التحالف، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن تحالف العزم السيد رشيد المفرجي في قضاء ".

وأضاف البيان "شهد التجمع حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء القضاء ووجهائه، حيث جرى التأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في وتعزيز التواصل مع المواطنين".

وأشار السّامرائي إلى أن "هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لقضاء داقوق من قبل وفد سياسي رفيع، بما يعكس اهتمام التحالف بجميع مناطق المحافظة واستعداده لخدمة أهلها في مختلف المجالات".