ليفربول يتلقى الخسارة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544981-638970183770375681.jpg
السامرائي يزور داقوق ويؤكد استعداده لخدمة أهلها بمختلف المجالات
محليات
2025-10-25 | 15:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
32 شوهد
أكد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، السبت، استعداده لخدمة أهالي قضاء
داقوق
في
محافظة كركوك
بمختلف المجالات.
وقال اعلام التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس وعدد من قيادات التحالف، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن تحالف العزم السيد رشيد
حسين أحمد
المفرجي في قضاء
داقوق
".
وأضاف البيان "شهد التجمع حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء القضاء ووجهائه، حيث جرى التأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في
كركوك
وتعزيز التواصل مع المواطنين".
وأشار السّامرائي إلى أن "هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لقضاء داقوق من قبل وفد سياسي رفيع، بما يعكس اهتمام التحالف بجميع مناطق المحافظة واستعداده لخدمة أهلها في مختلف المجالات".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السامرائي: أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين العراق والولايات المتحدة بمختلف المجالات
10:22 | 2025-10-23
السامرائي للسفير البريطاني: نتطلع لتعزيز التعاون بمختلف المجالات
04:56 | 2025-08-21
السامرائي والنجيفي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات
04:03 | 2025-09-02
السّامرائي يزور سامراء ويؤكد أهمية استمرار المشاريع الخدمية التي تنهض بواقع المدينة
07:17 | 2025-10-19
السامرائي
داقوق
مثنى السامرائي
محافظة كركوك
حسين أحمد
كركوك
عزيز
هيري
+A
-A
اخترنا لك
السامرائي: تحالف العزم ماضٍ في مشروعه الوطني
15:58 | 2025-10-25
المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان
14:16 | 2025-10-25
بغداد.. انقاذ رجل حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك (فيديو)
13:34 | 2025-10-25
العراقي سعد سلّوم يحصد "جائزة أديان للتضامن" في لبنان
13:19 | 2025-10-25
"زينب يوسف" تلتحق بأقرانها في المحتوى الهابط.. نشرت محتوى مخل
12:26 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
