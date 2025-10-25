السامرائي: تحالف العزم ماضٍ في مشروعه الوطني

أكد رئيس تحالف العزم ، السبت، أن تحالفه ماضٍ في مشروعه الوطني لتعزيز الاستقرار وخدمة المواطنين.

وقال اعلام التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس وعدد من قيادات التحالف، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن تحالف العزم السيد قاصد فاضل الشمري في قضاء ".

وأضاف البيان "شهد التجمع حضوراً واسعاً من أبناء القضاء ووجهائه".

وأكد السّامرائي خلال كلمته أهمية ترسيخ وحدة وتماسك مكوناتها بوصفها نموذجاً مصغراً للعراق، داعياً إلى أن تصب برامج القوى السياسية في دعم التعايش السلمي وتعزيز الثقة بين أبناء المحافظة.

وشدد على أنّ تحالف العزم "ماضٍ في مشروعه الوطني لتعزيز الاستقرار وخدمة المواطنين في جميع المحافظات".