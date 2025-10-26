الصيف لا يرغب في المغادرة والعراقيون على موعد مع حرارة جديدة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت ان "طقس الاربعاء سيكون صحوا عدا الاقسام الشمالية تكون غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، موضحة ان "طقس الخميس سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وصحوا في المنطقتين الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".