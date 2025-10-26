الحبس بحق مدان أقدم على نشر فيديو يعلن فيه تشكيل ما يسمى "جيش الحق"

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدان أقدم على نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن تشكيل ما يسمى جيش الحق.



وبحسب بيان ، نشر المدان مقطع فيديو تحدث فيه عن تشكيل ما يسمى جيش الحق بهدف استهداف الأشخاص العاملين في الدولة لغرض اثارة الرعب بين الناس، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 210 من قانون العقوبات.



