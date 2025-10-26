إرسال تعديل قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب

وقال العنبكي إن "تعديل قانون ضريبة الدخل استكمل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وأرسل إلى الذي بدوره أعاده لوجود بعض الملاحظات التي عدلت في ما بعد ورفع إلى ".وبين العنبكي، أن القانون سيكون صديقا لبيئة الأعمال مما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثير من السماحات خاصة بالمشاريع الجديدة التي لها علاقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر، لافتا الى ان القانون سيعمل على زيادة الإيراد الضريبي لكونه شمل شرائح وفئات ومهنا جديدة لم تكن موجودة سابقا.من جانبه أكد عضو مجلس النواب، البزوني، أهمية تعديل قانون الضريبة لما له من أهمية في زيادة الإيرادات بما يدعم موازنة الدولة.وقال البزوني إن "القانون يجب أن يراعي الفوارق الطبقية الموجودة في البلد بالوقت الحالي، فلا يجب أن تكون الضريبة عالية على المواطنين البسطاء أو مستوردي السيارات الشخصية واستثناء كبار التجار وأصحاب المصانع والاستثمارات".وأوضح، أنه يجب مراقبة وضع الضريبة وأين تؤول هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها وأتمتة جميع العمليات الخاصة بجبايتها.