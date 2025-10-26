الزراعة: منع تجديد إجازات البحيرات الطينية يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل

وتمر على البلاد أسوأ موجة جفاف في تاريخه، وهي مستمرة منذ خمسة أعوام متتالية، نتيجة الانخفاض الحاد بكميات الأمطار والثلوج الهاطلة والتراجع الكبير بالحصص المائية الواردة من دول الجوار عن طريق نهري والفرات، ما تسبب بتراجع خزينه المائي من 55 مليار متر مكعب العام 2019 إلى أقل من أربعة مليارات متر مكعب قبل شهرين.‏وقال إن تربية الأسماك في بدأت منذ أعوام عدة في البحيرات الترابية، ثم طورت الوزارة نظام التربية بعد العام 2003 ليكون في الأقفاص العائمة في مجرى ، إذ شهد هذا النظام نجاحاً وإنتاجا جيدا للأسماك في حينها.وأضاف، أن الأمر تغير عقب انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير وبدء حالة الجفاف منذ العام 2020، والمستمرة حتى الآن بالتزامن مع وجود ملوثات تسببت بحالة نفوق كبير للأسماك وخاصة في قضاء بمحافظة ، محذرا من أن الكارثة قد تتكرر بشكل أشد إذا لم تتم معالجتها مبكراً.‏ أكد أن نظام تربية الأسماك المغلق، هو الحل العلمي والمثالي لكونه يختزل المساحة مقارنة بالبحيرات الترابية التي تشغل مساحات كبيرة وفيها هدر كبير للمياه في ظل الشح المائي الكبير، مشدد على ضرورة سرعة الانتقال بطريقة تربية الأسماك إلى النظام المذكور، لكون بعدم تجديد إجازات البحيرات الترابية للأسماك، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني المقبل.ونوه بأن التوسع بالنظام على نطاق واسع، يحتاج إلى كلف مالية مرتفعة ما يستدعي تقديم دعم حكومي ومصرفي لمربي الأسماك، داعيا إلى توفير قروض ميسّرة وبفائدة بسيطة من البنك المركزي للمربين، إضافة إلى منظومة طاقة شمسية مدعومة بنسبة 50 بالمئة لحاجة النظام لتهوية مستمرة، وهو ما يجعل هذا النظام أكثر استدامة وأمناً بيئياً وصحياً واقتصادياً.