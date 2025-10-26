تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل

وقال ، إن " وجه بحسم ملف إغلاق المعامل المخالفة في قضاء التي تسببت بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض السرطانية وغيرها من الآثار البيئية والصحية الخطيرة"، بحسب .وأضاف أنه "تقرر تشكيل تتولى التحقيق ومتابعة الملف ميدانياً ومحاسبة ومعاقبة جميع الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم أو تعاونهم في فتح تلك المعامل خلافاً للتعليمات والقوانين النافذة"، لافتاً الى أن "أرواح المواطنين في قضاء الدجيل أمانة لا يمكن التهاون بها ولن يُسمح مطلقاً بأن تكون مصالح الناس وصحتهم رهينة بيد أي جهة أو طرف سياسي".وأشار الى أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لسلامة المواطنين من أي ضرر أو تجاوز".