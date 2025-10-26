السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545013-638970684860355000.jpg
السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات
محليات
2025-10-26 | 05:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,159 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تنشر
السومرية
نيوز، اليوم الاحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، رابط
القبول
المركزي في الجامعات العراقية.
رابط
القبول
المركزي:
اضغط هنا
وأطلقت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الاحد، مؤتمر اعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد الحكومية، فيما اشارت الى ان خطة قبول مقاعد التعليم هذا العام أكبر من مخرجات
وزارة التربية
وهو امر يحدث للمرة الأولى.
وقال وكيل
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي حيدر عبد، في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل
السومرية
ان "هذا العام يتميز في فترة حكومة استثنائية ووزارة استثنائية، واعتماد نظام التحول الرقمي الشامل من خلال مشروع التحول الرقمي الذي أطلقه وزير
التعليم العالي
وافتتاح مركز التحول الرقمي برعاية دولة
رئيس الوزراء
".
وأضاف ان "المشروع يتضمن ١٢٧ نظام قابلة للزيادة حسب احتياجات الوزارة والكليات"، مشيرا الى ان "القبول المركزي يتضمن ٢٦ قناة مختلفة أبرزها قناة القبول العام والشهداء وقناة القبول المباشر وغيرها".
وأوضح ان "هذا العام الدراسي تضمن تقديم أكثر من ٢٢٠ الف طالب من مخرجات وزارة التربية"، مبينا ان "٢٩٥٤ طالب حققوا معدل ١٠٠، و١٥٤٤١ طالب حصلوا على معدل من ٩٥ إلى ١٠٠".
وأشار الى ان "خطة
وزارة التعليم
العالي كانت أكثر من مخرجات وزارة التربية وهذا لأول مرة يحدث من سنوات بسبب الاستحداثات التي تم استحداثها في الجامعات".
وبين ان "ما يميز هذه السنة ايضاً هو قبول مدارس المتميزين الذين لديهم قناة قبول ١٥ ٪ إضافة إلى قناة قبولهم القبول العام"، مشيرا الى ان "الأعوام الماضية كان التقديم لخريجي المتميزين من خلال قناة القبول العام فقط".
ومن اجمالي 220 الف خريج من السادس الابتدائي هذا العام، تم قبول 174 الف في الكليات والمعاهد الحكومية، وبلغ عدد المقبولين في القناة العامة اكثر من 169 الف مقبول، يضاف اليهم اكثر من 170 من ذوي شهداء الحشد، و2227 ضحايا جرائم البعث، و2853 ذوي ضحايا الأخطاء العسكرية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السومرية تنشر رابط التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد
09:23 | 2025-08-31
اطلاق مؤتمر اعلان نتائج القبول المركزي: 220 الف خريج و79% منهم قبلوا في الجامعات والمعاهد الحكومية
05:22 | 2025-10-26
اطلاق نظام القبول المركزي الرقمي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2025 - 2026
08:09 | 2025-08-31
التعليم تعلن نتائج القبول المركزي للجامعات والكليات الحكومية غداً
05:28 | 2025-10-25
السومرية تنشر
رابط القبول المركزي في الجامعات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
وزارة التربية
رئيس الوزراء
وزير التعليم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
34.84%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
22.21%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
22.19%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.76%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
اخترنا لك
التعليم تحدد موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
07:58 | 2025-10-26
ثلاثة أسباب رئيسية وراء تدهور جودة الهواء في بغداد.. ما هي؟
06:40 | 2025-10-26
نزاع عشائري عنيف في ذي قار والقوات الأمنية تتدخل
06:04 | 2025-10-26
"السيطرة عليه تحتاج لوقت".. النفط تكشف تفاصيل حريق مستودع البرجسية وعدد الضحايا
05:47 | 2025-10-26
اطلاق مؤتمر اعلان نتائج القبول المركزي: 220 الف خريج و79% منهم قبلوا في الجامعات والمعاهد الحكومية
05:22 | 2025-10-26
تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
05:13 | 2025-10-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.