السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات

تنشر نيوز، اليوم الاحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، رابط المركزي في الجامعات العراقية.

وأطلقت ، اليوم الاحد، مؤتمر اعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد الحكومية، فيما اشارت الى ان خطة قبول مقاعد التعليم هذا العام أكبر من مخرجات وهو امر يحدث للمرة الأولى.



وقال وكيل والبحث العلمي حيدر عبد، في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل ان "هذا العام يتميز في فترة حكومة استثنائية ووزارة استثنائية، واعتماد نظام التحول الرقمي الشامل من خلال مشروع التحول الرقمي الذي أطلقه وزير وافتتاح مركز التحول الرقمي برعاية دولة ".



وأضاف ان "المشروع يتضمن ١٢٧ نظام قابلة للزيادة حسب احتياجات الوزارة والكليات"، مشيرا الى ان "القبول المركزي يتضمن ٢٦ قناة مختلفة أبرزها قناة القبول العام والشهداء وقناة القبول المباشر وغيرها".



وأوضح ان "هذا العام الدراسي تضمن تقديم أكثر من ٢٢٠ الف طالب من مخرجات وزارة التربية"، مبينا ان "٢٩٥٤ طالب حققوا معدل ١٠٠، و١٥٤٤١ طالب حصلوا على معدل من ٩٥ إلى ١٠٠".



وبين ان "ما يميز هذه السنة ايضاً هو قبول مدارس المتميزين الذين لديهم قناة قبول ١٥ ٪؜ إضافة إلى قناة قبولهم القبول العام"، مشيرا الى ان "الأعوام الماضية كان التقديم لخريجي المتميزين من خلال قناة القبول العام فقط".



ومن اجمالي 220 الف خريج من السادس الابتدائي هذا العام، تم قبول 174 الف في الكليات والمعاهد الحكومية، وبلغ عدد المقبولين في القناة العامة اكثر من 169 الف مقبول، يضاف اليهم اكثر من 170 من ذوي شهداء الحشد، و2227 ضحايا جرائم البعث، و2853 ذوي ضحايا الأخطاء العسكرية".