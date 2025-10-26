"السيطرة عليه تحتاج لوقت".. النفط تكشف تفاصيل حريق مستودع البرجسية وعدد الضحايا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الساعة 9:15 من صباح اليوم الأحد المصادف 26 تشرين الاول 2025، حصل حادث تسرّب في احدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1) ، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ".وأضافت انه "على الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة و جميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق"، مشيرة الى انه "تمّت السيطرة على بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل".وأوضحت انه "تشير الإحصائية الأولية إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة ، و(4) إصابات"، مبينة ان "مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفاءها بشكل كامل ، وسيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقا".