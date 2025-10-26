ثلاثة أسباب رئيسية وراء تدهور جودة الهواء في بغداد.. ما هي؟

مرصد " الأخضر" ذكر في بيان، أن "التلوث في سماء جاء نتيجة التماهل في محاسبة معامل الطابوق والاسفلت غير المرخصة بيئياً وتستخدم وقود رديء يتسبب بكل هذه الرائحة من قبل الجهات المعنية بذلك، رغم الكثير من التأكيدات والأخبار التي كانت تشير إلى محاسبة وإغلاق المشاريع المخالفة".وأضاف المرصد أن "هنالك عمليات حرق مستمر للنفايات دون توقف، وعدم اهتمام من الجهات المعنية بذلك، ما أدى الى تفاقم هذه العمليات في الآونة الأخيرة".وتابع أن "الأجواء في الوقت الحالي ساعدت على أن يكون هواء بغداد هو الأعلى تلوثاً بين مدن العالم حسب مؤشرات (IQ AIR)، على الرغم من أن هذا المؤشر متحرك من ناحية المدن التي تحتل المرتبة الأولى في أنها الأعلى تلوثاً بين المدن الأخرى".وتوقّع المرصد "تفاقم التلوث خلال الأيام القادمة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، خصوصاً مع استمرار الجهات المعنية بإصدار تعليمات إلى المواطن بغلق الشبابيك ولبس الكمامات بدلاً من معالجة الخلل بسبب الأنشطة الصناعية في العاصمة بغداد".