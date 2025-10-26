التعليم تحدد موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى

وبحسب التقويم الجامعي الخاص بالمرحلة الأولى فإن مدة الفصل الدراسي الأول تستمر ستة عشر أسبوعا تمتد إلى غاية الخميس الموافق 26/2/2026.ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني المقبل، فيما يجري التصويت الخاص قبل الموعد المذكور بيومين في 9 تشرين الثاني 2025 وهو نفس موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى المقبولين ضمن قنوات المركزي للعام الدراسية 2026/2025.