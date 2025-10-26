العراق يمنع استيراد أكثر من 40 منتجاً زراعياً

وقال وكيل الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة مستمرة في منع استيراد أكثر من (40) منتجاً زراعياً حالياً، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في ، ومن بينها محاصيل الطماطم والبطاطا وغيرهما".وبين ، أن "العراق يعمل على تصدير التمور إلى بلدان مثل الهند والصين وتركيا والأردن ودول ، فيما تصدر التمور المعبأة والمغلفة مباشرة من العراق إلى دول ، لتحظى بحصتها في الأسواق العالمية"، مستدركاً بالقول: إن "أغلب بلدان العالم تعتمد على تسويق التمور المعبأة بطرق حديثة، بدلاً من تصدير التمور الخام التي تكون أسعارها أقل من التمور المعبأة".وفي سياق منفصل، أكد المتحدث أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر على مراقبة أسعار السلع الزراعية في الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من ارتفاع الأسعار".وتابع: "في حال ارتفاع أسعار أي سلعة أو منتج زراعي، يتم فتح باب الاستيراد لتلك المنتجات، وبذلك يتحقق الهدف الأساس المتمثل في دعم المنتجين الزراعيين من جهة، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية من جهة أخرى، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة".