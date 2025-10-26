السامرائي يؤكد على وحدة كركوك ويشدد على تماسك مكوناتها

وذكر بيان لمكتبه، انه "ضمن جولته الانتخابية في دعماً لمرشحي تحالف العزم، حضر مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية إبراهيم وعدد من قيادات التحالف، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف عبدالله أسود في قرية الدكمات الكبيرة التابعة لناحية شرقي المحافظة، حيث كان في الاستقبال جمع من شيوخ ووجهاء المنطقة يتقدّمهم الشيخ عبدي الحنش أمير طي في والوطن العربي".وأضاف السّامرائي أنّ "تحالف العزم يحمل مشروعاً وطنياً جامعاً يقوم على التعايش والتعاون بين جميع المكونات، مشيداً بمواقف قبيلة طي الوطنية وتاريخها المشرف في خدمة العراق، فيما عبّر الحاضرون عن دعمهم الكبير لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعات أبناء وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".كما أكد على "وحدة كركوك وتماسك مكوناتها وأهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم، معبراً عن تقديره العالي لدعم الجماهير وثقتها بمشروع التحالف وقيادته وبرنامجه الهادف إلى خدمة العراق وأبنائه".