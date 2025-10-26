الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد

وأشار مواطنون إلى أن بعض التطبيقات أظهرتهم “وسط نهر دجلة”، في مشهد ساخر يعكس حجم التشويش الذي أصاب أنظمة تحديد المواقع (GPS)، وأربك حركة النقل في العاصمة.وكان من بين أكثر المتضررين من هذا الخلل هم العاملون في والنقل الذكي، الذين يعتمدون كلياً على التطبيقات لتحديد المسارات.في المقابل، لم تصدر الجهات المختصة سواء الأمنية أو حتى ، أي توضيح حول التشويش الحاصل على ، فيما يربط البعض هذا الأمر بإجراءات أمنية مؤقتة تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني المقبل.