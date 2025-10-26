Alsumaria Tv
التربية تعلن عدم وجود نظام التحميل لطلبة السادس الإعدادي

محليات

2025-10-26 | 09:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التربية تعلن عدم وجود نظام التحميل لطلبة السادس الإعدادي
204 شوهد

نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، وجود ما يُعرف بـ"نظام التحميل" لطلبة السادس الإعدادي، مؤكدة أن هذا النظام غير معمول به حالياً في المدارس العراقية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن التعليمات المعتمدة للعام الدراسي الحالي لا تتضمن أي فقرة تخص التحميل.

وصوَّت مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث لصفوف الدراسة المنتهية السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، بعد قرار من هيئة الرأي في وزارة التربية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
Play
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Play
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23

"شباب فزعتكم طحت بنهر دجلة".. تعليقات ساخرة بعد "خربطة" ويز
11:03 | 2025-10-26
امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين
10:47 | 2025-10-26
التربية تعلن ضوابط النقل من المدارس الأكاديمية الى المهنية وبالعكس
09:30 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
السامرائي يؤكد على وحدة كركوك ويشدد على تماسك مكوناتها
08:50 | 2025-10-26
العراق يمنع استيراد أكثر من 40 منتجاً زراعياً
08:50 | 2025-10-26

