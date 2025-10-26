امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "اﻷمانة شكلت لجنة بالتنسيق مع لوضع ضوابط وتعليمات خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية"، مشيرا الى أن "من بين الضوابط منع نصب اللوحات الدعائية في الجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين، وكذلك منع استخدام دوائر الدولة، والمدارس، والكليات، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة سواء كانت حسينيات أو جوامع لأغراض الدعاية الانتخابية".وأضاف الجنديل أن "جميع المرشحين الذين وضعوا صورهم أو دعاياتهم الانتخابية في هذه المواقع يُعدّون مخالفين للضوابط والتعليمات"، موضحًا أن "أمانة تتابع يوميا الدعايات الانتخابية وتوثّق كلف الأضرار التي تتسبب بها تلك الدعايات"".وأشار إلى أن "بعض الدعايات ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية، منها منظومة الرش والسقي، فضلًا عن الأرصفة والشوارع وأكتاف الطرق"، مبينًا أن "جميع هذه الأضرار تُوثّق، وتُرفع الخروقات إلى المستقلة للانتخابات".ولفت الجنديل إلى أن "الغرامات تُستقطع من مبالغ التأمينات التي أودعها المرشحون لمجلس النواب، وأن أمانة بغداد تواصل تنفيذ هذا الإجراء بشكل يومي".