امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ملف "المخدرات".. تحرك أمريكي محتمل في أمريكا الجنوبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545038-638970869054014673.jpg
امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين
محليات
2025-10-26 | 10:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
263 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
اعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الأحد، أن من بين ضوابط الدعاية الانتخابية، منع نصب اللوحات الدعائية في الجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "اﻷمانة شكلت لجنة بالتنسيق مع
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لوضع ضوابط وتعليمات خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية"، مشيرا الى أن "من بين الضوابط منع نصب اللوحات الدعائية في الجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين، وكذلك منع استخدام دوائر الدولة، والمدارس، والكليات، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة سواء كانت حسينيات أو جوامع لأغراض الدعاية الانتخابية".
وأضاف الجنديل أن "جميع المرشحين الذين وضعوا صورهم أو دعاياتهم الانتخابية في هذه المواقع يُعدّون مخالفين للضوابط والتعليمات"، موضحًا أن "أمانة
بغداد
تتابع يوميا الدعايات الانتخابية وتوثّق كلف الأضرار التي تتسبب بها تلك الدعايات"".
وأشار إلى أن "بعض الدعايات ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية، منها منظومة الرش والسقي، فضلًا عن الأرصفة والشوارع وأكتاف الطرق"، مبينًا أن "جميع هذه الأضرار تُوثّق، وتُرفع الخروقات إلى
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات".
ولفت الجنديل إلى أن "الغرامات تُستقطع من مبالغ التأمينات التي أودعها المرشحون لمجلس النواب، وأن أمانة بغداد تواصل تنفيذ هذا الإجراء بشكل يومي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القبض على متهمين بتخريب لوحات دعائية وشرطة ذي قار توجه رسالة للمرشحين
04:28 | 2025-10-04
الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق
01:35 | 2025-10-03
أمانة بغداد: قرب افتتاح مجسر ساحة 83 والمباشرة بـ3 مجسرات جديدة
10:23 | 2025-07-29
حملة كبرى على بائعي البطاقات الانتخابية ومستهدفي الحملات الدعائية
01:58 | 2025-10-17
دعاية
انتخابية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا
السومرية نيوز
مجلس النواب
امانة بغداد
المفوضية ال
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
33.53%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
24.89%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
21.18%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.4%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
اخترنا لك
السامرائي يؤكد من الحويجة أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين
14:30 | 2025-10-26
تحرك حكومي عاجل بشان الغابات.. لجنة تحقيق في بابل
13:22 | 2025-10-26
السامرائي يزور الحويجة ويؤكد أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار
12:57 | 2025-10-26
العراق يعيد 19 الف شخص من مخيم الهول
12:41 | 2025-10-26
السامرائي يؤكد دعمه للقطاع الصحي وتبنيه للمبادرات التي تخدم المواطنين
11:49 | 2025-10-26
"شباب فزعتكم طحت بنهر دجلة".. تعليقات ساخرة بعد "خربطة" ويز
11:03 | 2025-10-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.