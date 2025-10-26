"شباب فزعتكم طحت بنهر دجلة".. تعليقات ساخرة بعد "خربطة" ويز

– محلي

"شباب فزعتكم طحت بنهر دجلة" و"اذا ازدحام طلعوا على الشط فارغ"، بهذه العبارات سخر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من الخلل الذي أصاب جميع تطبيقات الـGPS بضمنها تطبيق ويز.

وقال احدهم "شباب فزعتكم طحت بنهر بس غواصين وياكم"، ورد احدهم "اني هم مثلك وكعت اشعجب ماشفتك". وقال اخر "السلام عليكم اخوان اذا ازدحام طلعوا على الشط فارغ". وذكر رابع "شنو موضوع التشويش"، وعلق احد المدونين "البارحة اني واكف بحي الجامعة، فتحت الويز لكيت سيارتي تمشي يم ابو نؤاس". فيما أشار مواطن اخر "اني يوميه الكه روحي بشارع واني بالدورة". وبين احد المواطنين "اني بـ14 رمضان والموقع يأشر بالعزيزية مال كوت".

