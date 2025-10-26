السامرائي يؤكد دعمه للقطاع الصحي وتبنيه للمبادرات التي تخدم المواطنين

وذكر بيان لمكتبه، انه "ضمن جولته في وحرصاً على متابعة ، زار رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي برفقة عدد من قيادات التحالف العام، التي جرى ترميمها على نفقته الخاصة، تقديراً لأهمية هذا الصرح الصحي في خدمة أهالي القضاء والمناطق المجاورة".واطّلع السّامرائي خلال الزيارة على "سير العمل في المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار دعمه للقطاع الصحي وتبنيه للمبادرات التي تخدم الناس وتخفف عنهم أعباء الحياة، فيما عبّر الكادر الطبي والإداري عن امتنانهم لهذه المبادرة التي أسهمت في إعادة الحياة إلى أحد أهم المرافق الصحية في القضاء".