العراق يعيد 19 الف شخص من مخيم الهول
محليات
2025-10-26 | 12:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
272 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الهجرة والمهجرين
، عن إعادة 19 ألف شخص من مخيم
الهول
بينهم رجال ونساء وكبار سن وشباب وأطفال، فيما أشارت الى تطبيق 78 برنامجًا تأهيليًا للعائدين من المخيم.
وقال المتحدث باسم الوزارة
علي عباس
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، انه "منذ عام 2021، وبعد اصدار
الحكومة العراقية
قرارًا بنقل العوائل من مخيم
الهول
تمهيدًا لتفكيك المخيم، بدأت الوزارة عملها من خلال شراكاتنا مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية وأمنية، وعلى رأسها
مستشارية الأمن القومي
وقيادة
العمليات المشتركة
"، مبينا انه "تم نقل ما يقارب 19 ألف شخص بينهم نساء وأطفال وكبار سن وشباب عبر 29 رحلة".
وأضاف، "بعد تدقيق أمني يسبق عملية التفويج، يتم نقلهم إلى مركز الأمل، ومن ثم يخضعون إلى برامج تأهيل قبل أن يُدمجوا في المجتمع"، مشيرا الى ان "الأرقام التي تسلمناها سابقًا من
التحالف الدولي
وقوات
سوريا
الديمقراطية المسيطرة على المخيم، كانت تتحدث عن نحو 31 ألفًا و500 شخص".
وبين أن "الإقامة داخل مركز الأمل تتم وفق خطة وبرنامج معدٍّ مسبقًا لهذا الغرض، حيث يتم استهداف المشمولين وفق فئات عمرية محددة، ويتم تقسيم العوائل والأفراد بناءً على استمارة تقييم أولية تُحدّد مستوى التأثر بالفكر المتطرف"، لافتا الى ان "الأطفال لهم برامج خاصة، وكذلك الشباب والفتيات والنساء".
وأكد أن "هناك 78 برنامجًا تأهيليًا، يُنفذ قسم منها من قبل مؤسسات حكومية، وقسم آخر بالتعاون مع الجامعات العراقية من خلال أساتذة ومختصين، إضافة إلى برامج تنفذها منظمات دولية"، موضحا ان "هذه البرامج تستهدف الأشخاص الذين يحتاجون إلى تهيئة فكرية ونفسية للمرحلة اللاحقة من الاندماج المجتمعي، كما ان هناك فريق عمل نفسي ينتقل بين فترة وأخرى إلى مركز الأمل، يضم مختصين من
جامعة بغداد
وجامعة
نينوى
، إضافة إلى ضباط أمن مدربين في هذا المجال، يحملون شهادات رصينة، وشاركوا في دورات خاصة بالتعامل مع هذا الملف".
وبين أن "الدليل على نجاح التجربة العراقية هو ما شهدناه في مؤتمر
نيويورك
، إذ حصل
العراق
على ثناء وتقييم عالٍ لهذه التجربة، وهناك دعوات من دول الجوار، ودول شمال إفريقيا، وأوروبا، وشرق
آسيا
، للاستفادة من هذه التجربة"، لافتا الى ان "ما يميز الملف العراقي في اتخاذ خطوات تجنب حدوث توترات بين العائدين والسكان المحليين نتيجة برامج المصالحة".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إعادة أكثر من 17 ألف عراقي من مخيم الهول السوري
09:28 | 2025-08-08
وزير الداخلية من الأنبار: العائدون من مخيم الهول يخضعون لتدقيق أمني وتأهيل نفسي
06:16 | 2025-09-25
دعوة عراقية رسمية الى للبنان للمشاركة بمؤتمر دولي لإعادة الأشخاص من مخيم الهول
07:19 | 2025-08-27
البيان الختامي لمؤتمر مخيم الهول.. العراق أعاد أكثر من 18,800 شخص حتى الان
02:01 | 2025-09-27
مخيم
الهول
قيادة العمليات المشتركة
وزارة الهجرة والمهجرين
مستشارية الأمن القومي
العمليات المشتركة
الحكومة العراقية
التحالف الدولي
السومرية نيوز
وزارة الهجرة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
33.53%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
24.89%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
21.18%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.4%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
اخترنا لك
السامرائي يؤكد من الحويجة أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين
14:30 | 2025-10-26
تحرك حكومي عاجل بشان الغابات.. لجنة تحقيق في بابل
13:22 | 2025-10-26
السامرائي يزور الحويجة ويؤكد أهمية دور العشائر في دعم الاستقرار
12:57 | 2025-10-26
السامرائي يؤكد دعمه للقطاع الصحي وتبنيه للمبادرات التي تخدم المواطنين
11:49 | 2025-10-26
"شباب فزعتكم طحت بنهر دجلة".. تعليقات ساخرة بعد "خربطة" ويز
11:03 | 2025-10-26
امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين
10:47 | 2025-10-26
