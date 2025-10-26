العراق يعيد 19 الف شخص من مخيم الهول

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، انه "منذ عام 2021، وبعد اصدار قرارًا بنقل العوائل من مخيم تمهيدًا لتفكيك المخيم، بدأت الوزارة عملها من خلال شراكاتنا مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية وأمنية، وعلى رأسها وقيادة "، مبينا انه "تم نقل ما يقارب 19 ألف شخص بينهم نساء وأطفال وكبار سن وشباب عبر 29 رحلة".وأضاف، "بعد تدقيق أمني يسبق عملية التفويج، يتم نقلهم إلى مركز الأمل، ومن ثم يخضعون إلى برامج تأهيل قبل أن يُدمجوا في المجتمع"، مشيرا الى ان "الأرقام التي تسلمناها سابقًا من وقوات الديمقراطية المسيطرة على المخيم، كانت تتحدث عن نحو 31 ألفًا و500 شخص".وبين أن "الإقامة داخل مركز الأمل تتم وفق خطة وبرنامج معدٍّ مسبقًا لهذا الغرض، حيث يتم استهداف المشمولين وفق فئات عمرية محددة، ويتم تقسيم العوائل والأفراد بناءً على استمارة تقييم أولية تُحدّد مستوى التأثر بالفكر المتطرف"، لافتا الى ان "الأطفال لهم برامج خاصة، وكذلك الشباب والفتيات والنساء".وأكد أن "هناك 78 برنامجًا تأهيليًا، يُنفذ قسم منها من قبل مؤسسات حكومية، وقسم آخر بالتعاون مع الجامعات العراقية من خلال أساتذة ومختصين، إضافة إلى برامج تنفذها منظمات دولية"، موضحا ان "هذه البرامج تستهدف الأشخاص الذين يحتاجون إلى تهيئة فكرية ونفسية للمرحلة اللاحقة من الاندماج المجتمعي، كما ان هناك فريق عمل نفسي ينتقل بين فترة وأخرى إلى مركز الأمل، يضم مختصين من وجامعة ، إضافة إلى ضباط أمن مدربين في هذا المجال، يحملون شهادات رصينة، وشاركوا في دورات خاصة بالتعامل مع هذا الملف".وبين أن "الدليل على نجاح التجربة العراقية هو ما شهدناه في مؤتمر ، إذ حصل على ثناء وتقييم عالٍ لهذه التجربة، وهناك دعوات من دول الجوار، ودول شمال إفريقيا، وأوروبا، وشرق ، للاستفادة من هذه التجربة"، لافتا الى ان "ما يميز الملف العراقي في اتخاذ خطوات تجنب حدوث توترات بين العائدين والسكان المحليين نتيجة برامج المصالحة".