تحرك حكومي عاجل بشان الغابات.. لجنة تحقيق في بابل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقيق في ظاهرة تجريف أراضي الغابات في ، على خلفية مقاطع فيديو وصور متداولة".وبينت ان "قرار جاء خلال اجتماع هيئة الرأي بناءً على ما عرضه مدير عام وما أُثير مؤخراً، والذي وجه بالتحقيق في ملابسات التجريف والعقود الاستثمارية المبرمة على تلك الأراضي".وأكدت الوزارة أن "اللجنة ستباشر عملها فوراً لرفع تقرير مفصل"، مشددةً على "اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية الثروة الوطنية من أي تجاوزات".ودعت الوزارة المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات تجاوز أو تجريف".