السامرائي يؤكد من الحويجة أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين

أكد رئيس تحالف العزم ، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين، وذلك خلال زيارته .

وقال اعلام التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم المهندس برفقة عدد من قيادات التحالف المرشح عن التحالف السيد مرير الجميلي بالتسلسل “9” ضمن القائمة رقم 241، في قرية المصنعة التابعة لقضاء ، بحضور جمع من شيوخ ووجهاء القرية".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث احتياجات المنطقة الخدمية والتنموية، والتأكيد على أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع المواطنين".

وعبّر الحضور عن "دعمهم الكبير لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء والدفاع عن استحقاقاتهم الوطنية في المرحلة المقبلة"، بحسب البيان.