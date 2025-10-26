مصرع باكستاني الجنسية بحادث شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع باكستاني الجنسية بحادث شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا باكستاني الجنسية لقي مصرعه، مساء اليوم، نتيجة تعرضه لحادث سقوط من مرتفع ضمن منطقة جميلة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".