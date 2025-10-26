السامرائي يبحث أوضاع قضاء الحويجة واحتياجاته

بحث رئيس تحالف العزم ، أوضاع قضاء واحتياجاته الخدمية والتنموية.​

وقال اعلام التحالف في بيان، "ضمن جولته الانتخابية في دعماً لمرشحي تحالف العزم، زار المهندس على رأس وفد من قيادات التحالف، وبحضور وزير التربية الاستاذ الدكتور إبراهيم النامس، وعضوَ التحالف الأستاذ حسين طلال وعشيرة الحسن الجاسم في مضيف الشيخ الجوامير في منطقة الحسن الجاسم التابعة لقضاء بمحافظة ، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء وأبناء المنطقة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "التباحث حول أوضاع القضاء واحتياجاته الخدمية والتنموية ودعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم".

وعبّر الحاضرون عن "دعمهم الكامل لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء كركوك وخدمة قضاياهم الوطنية في المرحلة المقبلة"، بحسب البيان.