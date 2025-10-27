قبل موعد الغرامة.. المرور توضح آلية وضع 3 لوحات لمركبات الحمل

‏وقال مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير، إن "القرار الذي سينفذ بدءا من مطلع كانون الأول المقبل، يأتي تطبيقا لنظام المرور الذكي في والمحافظات"، مؤكداً "أهمية توحيد اللوحات المرورية لجميع المركبات لضمان رصدها بكفاءة عبر المراقبة".‏وأشار إلى أن "المركبات يجب أن تحمل ثلاث لوحات: في مقدمة المركبة، وخلفها، وعلى المقطورة أو القاطرة، لضمان تحديد ملكيتها بشكل واضح"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتحقيق التكامل المروري وتعزيز سلامة المواطنين على الطرق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.