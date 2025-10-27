العدل تكسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح العراق

وذكر بيان للوزارة أن "وزارة العدل اعلنت عن تحقيق إنجاز قانوني جديد على الصعيد الدولي، بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في من قبل شركة صقر ، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من ".وقال مدير عام في الوزارة هيثم محي ، بحسب البيان، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".وأضاف أن "الشركة حاولت لاحقًا إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".وأكد راضي، وفقا للبيان أن "الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح ".وبين ان "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".