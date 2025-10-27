شيوخ العباسي في كركوك حول مثنى السامرائي.. حديث عن الانتخابات والاحتياجات

وقال لتحالف العزم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي وعلى رأس وفد من قيادات التحالف زار مضيف الشيخ أسود العنگود (أبو بيداء) في ناحية التابعة لقضاء بمحافظة ، حيث كان في استقباله الشيخ أسود العنگود وعدد من شيوخ ووجهاء وأهالي الناحية".وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع العباسي واحتياجاتها الخدمية والتنموية، والتأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع المواطنين، فيما عبّر الحضور عن دعمهم الكبير للتحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء كركوك وخدمة قضاياهم الوطنية في المرحلة المقبلة".