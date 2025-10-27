غرامة 10 ملايين دينار لهذه الفئة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545142-638971720665542909.jpg
غرامة 10 ملايين دينار لهذه الفئة
محليات
2025-10-27 | 10:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
598 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الاثنين، عن التوجه لرفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة الى 10 ملايين دينار مع غلق المشروع بالكامل.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "أغلب الحوادث التي تسجل في
العراق
تأتي نتيجة إهمال في تطبيق شروط السلامة العامة"، مبينا ان "معظم الحوادث تبدأ صغيرة جدا ويمكن للمواطن السيطرة عليها في الدقائق الأولى في حال تم التعامل معها بصورة صحيحة، أما في حال تعظيم الحادث يصعب السيطرة عليه إلا من خلال تدخل فرق الدفاع المدني".
وأضاف، أن "أكثر المخالفات المنتشرة التي ترصدها فرق الدفاع المدني سواء في المخازن أو البنايات التجارية، هي باستخدام السندويج بنل في البناء، ووضع المولدات وكميات من الأكياس القابلة للاشتعال على أسطح البنايات، فضلاً عن إهمال شروط السلامة ومخارج وسلالم الطوارئ ولوحات الدلالة الخاصة بالحماية الذاتية ".
وتابع أن "جميع البنايات التجارية والمشاريع يجب ان تتوفر فيها فرق حماية ذاتية، سواء في المؤسسات الحكومية التي توجد فيها خفارات للدفاع المدني أو المشاريع والمعامل والمصانع والمولات التجارية".
وفي شأن الإجراءات القانونية للتعامل مع المخالفات، أوضح صباح، أن "الإجراءات القانونية تختلف بحسب القطاع، حيث ان المشاريع المخالفة الخاصة يتم إغلاقها لمدة 15 يوماً وفق الصلاحيات القانونية، ومن ثم إحالته الى جلسة الفصل لتغريمه، مع عدم السماح بإعادة فتح المشروع أو المعمل أو المصنع أو البناية إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة"، لافتا إلى ان "
رئيس الوزراء
وجه بغلق أي مشروع مخالف بالكامل وعدم فتحه مجدداً إلا بعد استيفاء كافة متطلبات شروط السلامة".
وأشار إلى أن "
قانون الدفاع المدني
الحالي يفرض غرامات مالية تتراوح بين 250 ألفاً الى مليون دينار، لكن هناك مشروع تعديل للقانون قيد الدراسة في مجلس النواب، يهدف إلى رفع قيمة الغرامات لتصل إلى نحو عشرة ملايين دينار، وأيضاً غلق المشروع بالكامل وعدم فتحه مجدداً إلا بعد استيفاء كافة شروط السلامة والأمان".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار بحق المتجاوزين على حصص الأنهر
04:09 | 2025-09-14
غرامة 10 ملايين.. انذار للعراقيين المخالفين!
08:55 | 2025-08-20
المفوضية تغرم مرشحا بمبلغ 10 ملايين دينار
13:02 | 2025-09-14
اعفاء كامل من الفوائد والغرامات التأخيرية للسلف والقروض لهذه الفئة
13:08 | 2025-09-10
الدفاع
المدني
مديرية الدفاع المدني
قانون الدفاع المدني
صلاحيات القانون
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
رئيس الوزراء
قانون الدفاع
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
31.16%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
29.4%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
20.57%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
18.88%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
"بعد ممارسات مشينة وخاطئة".. سرايا السلام تطرد 6 عناصر
12:46 | 2025-10-27
الاعمار تعلن تفاصيل مشروع نفق باب المراد
11:51 | 2025-10-27
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
مجلس الخدمة يصدر بيانا بشأن المتقدمين الذين لم يستلموا (الكود)
10:36 | 2025-10-27
السجن (10) سنــوات لمعاون مديـر كاتب عدل
09:42 | 2025-10-27
السوداني: ميسان ستكون مدينة صناعية - نفطية مهمة
09:09 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.