مجلس الخدمة يصدر بيانا بشأن المتقدمين الذين لم يستلموا (الكود)

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، "الى جميع المتقدمين الذين لم يستلموا الوظيفي (الكود) بسبب مشاكل في شبكات الاتصالات، تمت المباشرة بارسال الرمز الوظيفي الكود عن طريق الايميلات (للذين لم يستلموه)".واضاف ان "على المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني الخاص بهم".