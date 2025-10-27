"بعد ممارسات مشينة وخاطئة".. سرايا السلام تطرد 6 عناصر

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "بالنظر للممارسات المشينة والتصرفات الخاطئة ومخالفة التوجيهات الصادرة من لسرايا السلام، تقرر طرد الأسماء المدونة في ادناه، من تشكيلات سرايا السلام ".وتابعت "على الجميع مقاطعتهم وعدم التعامل معهم".