قطع مؤقت لجسر في بغداد لمدة شهر

أفاد مصدر أمني، بقطع مؤقت لجسر الصرافية الحديدي لمدة شهر.​

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "ابتداءً من يوم الثلاثاء 10/28 سيكون هنالك قطع لجسر الصرافية الحديدي ولمدة شهر من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الساعة الخامسة صباحا".

وكشف المصدر سبب قطع الجسر "من اجل اعمال التأهيل".