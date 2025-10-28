الصفحة الرئيسية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545180-638972290188922956.jpeg
وظائف لهذه الفئة في القطاع الخاص العراقي
محليات
2025-10-28 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
644 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
يعمل
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
، على دراسة مبادرة لاستيعاب نحو 40 ألف متقدم فائض عن الوجبة الثالثة في القطاع الخاص، ضمن خطوة تعكس توجه الحكومة نحو شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة بين الكفاءات الوطنية.
وأوضح
رئيس المجلس
محي القزويني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، أن "الوجبة الثالثة والأخيرة للدرجات الوظيفية تضم
ثمانية
آلاف درجة فقط من أصل 74 ألفاً مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل وفق
قانون الأمن
الغذائي، بعد أن تم استيعاب 66 ألفاً ضمن الوجبتين الأولى والثانية، ما يعني أن الغالبية العظمى من المتقدمين لن يحصلوا على
التعيين
ضمن القطاع العام".
وأشار القزويني إلى أن "المبادرة تهدف إلى توزيع هؤلاء المتقدمين بين المدارس والكليات والجامعات الأهلية والمستشفيات، كخطوة أولى ضمن
مشروع قانون
قيد الدراسة حالياً لدى
مجلس الوزراء
، لضمان توظيف الكفاءات في مؤسسات القطاع الخاص بطريقة منظمة تتيح لهم الاستفادة من خبراتهم التعليمية والمهنية".
وأضاف أن المجلس "اتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان دقة التعيينات ومنع ضياع الدرجات الوظيفية، بما في ذلك ربط منح
الرمز
الوظيفي بموافقة
ديوان الرقابة المالية
على عملية التقاطع الوظيفي، وتوحيد البيانات مع
وزارة الداخلية
عبر
البطاقة الوطنية
، وإنشاء لجان في أقسام البعثات بالجامعات لاستقبال المتقدمين وجمع بياناتهم قبل التوزيع".
وأكد رئيس المجلس أن "عدد المتقدمين للوجبة الثالثة وصل إلى 48 ألفاً، ما جعل استيعاب 40 ألفا منهم خارج القطاع العام أمراً ضرورياً، لتوفير فرص عمل حقيقية للكفاءات العليا وعدم تركهم من دون مسار وظيفي".
وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تتضمن تقديم طلب خطي يضمن التحاق المتقدم بوظيفته وفق هذا الطلب والتعهد، ما يعزز الشفافية ويحد من الإشكالات السابقة في التعيينات، مؤكدا "حرص المجلس على دمج المرشحين في بيئات عمل مناسبة تتيح الاستفادة القصوى من مهاراتهم".
وتعكس هذه المبادرة، بحسب القزويني، "تحولاً نوعياً في إدارة التوظيف، حيث تم الجمع بين ضبط آليات التعيين في القطاع العام وفتح آفاق حقيقية للمتقدمين في القطاع الخاص، لتكون خطوة أولى نحو شراكة مستدامة بين القطاعين، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل للكفاءات الوطنية، بما يضمن عدم ضياع فرص التعليم والخبرة التي اكتسبها المتقدمون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
