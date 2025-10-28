الصيف لا يرغب بالرحيل.. الحرارة مستمرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا يتحول الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".