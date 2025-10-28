القضاء يوضح بشأن الإعدام لسوري في العراق: مجد بابو بكر البغدادي وليس الشرع

وقال للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات يتضمن حكما بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتـقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".واضاف ان "هذه المعلومات غير صحيحة، ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي المقبور ، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل افراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع أنه "طلب من اشخاص الانتماء لكيان داعش الإرهابي، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة عليه السلام، الغاية منها اثارة والفتن داخل المجتمع الواحد"، لافتة الى ان "هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل عند ورود اضبارة الدعوى إلى كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".