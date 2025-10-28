في بغداد.. ام تقتل ابنها بعد تعنيف شديد (صور)

وقال المصدر لـ ، ان "امرأة توليد 1993 أقدمت على تعنيف ابنها تولد 2018 وتعذيبه باسلوب الضرب المبرح والشديد ضمن منطقة عرب جبور في الدورة جنوبي ".واضاف انه "اثناء نقل الفتى الى المستشفى فارق الحياة على الفور"، مشيرا الى ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال الام وايداعها التوقيف".