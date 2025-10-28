وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء

وقالت الوزارة في بيان تلقته ، ان "وزير التربية امهل اللجان التحقيقية العليا من جهاز الإشراف والتفتيش التربوي والقانونية (48) ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء في ، بعد ورود معلومات تفيد بإقامة حفل داخل الروضة بوقتٍ متأخر من الليل".وشدد وزير التربية على "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين أياً كانت صفتهم، حفاظًا على هيبة المؤسسة التربوية وانضباط العمل داخلها"، موجها "اللجان الإشرافية بمتابعة ميدانية مكثفة لواقع المدارس ورياض الأطفال، لضمان التزامها بالضوابط التربوية والإدارية، وعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تسيء إلى رسالة التعليم".