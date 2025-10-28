البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء

وأكد المتظاهرون، وفق مراسل ، ضرورة منح الأولوية لأبناء المنطقة في التعيينات وإبعاد العمالة الأجنبية عن المشاريع العاملة في ، مشددين على أن سكان يعانون من ارتفاع نسب البطالة رغم وجود مشاريع اقتصادية كبرى في منطقتهم.وحذر المحتجون من استمرار تظاهراتهم وتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية.