إخماد حريق في "كرفانات" تابعة للكهرباء جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق كرفانات خشبية متروكة تابعة الى وزارة الكهرباء داخل ساحة ترابية في ناحية ".وأضاف المصدر أن الحادث لم يسجل اصابات تذكر"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق".