خطة حكومية لانشاء مدن صناعية جديدة في 5 محافظات

وقال رئيس الهيئة أنس هاشم ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته : إنه "في العام الحالي شهدت افتتاح مدينة للصناعات الفولاذية والمقاطع الحديدية".واشار إلى "إحالة ثلاث مدن صناعية جديدة، هي مدينة أكد للصناعات الخفيفة في ، ومدينة للصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، ومدينة بوابة بابل للصناعات الصغيرة والمتوسطة في "، وأضاف أنه "تم تأجير العديد من المقسمات الصناعية في مدن وذي قار والبصرة للصناعيين".وتابع، أن "الأعوام المقبلة ستشهد إنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في والمحافظات، إذ من المؤمل الإعلان عن فرص إنشاء وتطوير مدن صناعية جديدة في كل من محافظات (ميسان وصلاح الدين وواسط وديالى والموصل)، حال اكتمال الموافقات القطاعية الخاصة بها".