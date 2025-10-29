السوداني يطلق العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق السماوة- السلمان- منفذ الجميمة الحدودي

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس أطلق العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق السماوة- السلمان- منفذ الجميمة الحدودي بمحافظة بطول 219 كم ذهاباً وإياباً".وأضاف المكتب، أن " افتتح أيضا مستودع للمنتجات والمشتقات النفطية بطاقة خزن 75 ألف م3 ".ووصل ، صباح اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025) لافتتاح وإطلاق مشاريع في قطاعات متنوعة.