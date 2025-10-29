كركوك تعتمد خطة زراعية شتوية بـ400 ألف دونم فقط بسبب شح المياه

وقال معاون مدير زراعة مهدي إن اللجان وافقت على خطة زراعة محصول الحنطة للمساحات المروية من الآبار ضمن منظومات الري الحديثة، مبيناً أن المديرية باشرت تنفيذ الخطة عبر التواصل مع الشعب الزراعية لتحديد المساحات المشمولة ومتابعة تأمين الوقود اللازم (الكاز) من شركة المنتجات النفطية، إضافة إلى تهيئة الأراضي وعمليات الحراثة والبذار، فضلاً عن استمرار جهود الإرشاد والتوعية بشأن ترشيد استخدام المياه واعتماد تقنيات الري الحديثة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح زين العابدين أن المساحات المقترحة من قبل المديرية كانت تتجاوز 600 ألف دونم، منها 190 ألف دونم تعتمد على المشاريع والأنهار، ولم ترد حولها الموافقات اللازمة، ولذلك لم تُدرج ضمن الخطة الحالية، مشيراً إلى أن إمكانية التوسع في الزراعة الشتوية تعتمد على كمية الأمطار في الموسم المقبل التي قد تسمح بالري المباشر.وأكد أن تواصل تسهيل إجراءات حفر الآبار للفلاحين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة، بعد إجراء الكشف الموقعي من قبل اللجان الفنية المختصة لتقييم المواقع المناسبة، مشدداً على أن الهدف هو دعم المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية في ظل التحديات المائية الراهنة.وأضاف زين العابدين أن المديرية تشجع المزارعين على استخدام منظومات الري العاملة بالطاقة الشمسية انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو ، لافتاً إلى إدخال عدد من المختصين في دورات تدريبية لتطوير قدراتهم الفنية في هذا المجال، إذ اعتمدت أغلب شعب زراعة كركوك الري الشمسي كبديل اقتصادي.