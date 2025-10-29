العدل تفتح مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "افتتاح هذه المديرية يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع نطاق خدماتها العدلية لتشمل جميع مناطق المحافظة، وبما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ وتقريب الخدمات من المواطنين، مشيرة إلى أن "المديرية الجديدة ستعمل على تعزيز كفاءة العمل وتخفيف الزخم عن مديريات التنفيذ الأخرى في ".وأضافت، أن "دائرة التنفيذ ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، من خلال افتتاح أبنية حديثة وتجهيزها بأحدث الأنظمة والتقنيات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ومستوى الخدمة المقدَّمة للمواطنين".