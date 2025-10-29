السومرية تنشر نتائج الامتحانات التكميلية للسادس الابتدائي

ـ محلي



أعلنت مديرية تربية ، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات السادس الابتدائي/ الدور الثالث للعام الدراسي 2024/ 2025 .





وأنهى طلاب السادس الابتدائي قبل فترة امتحانات الدور الثاني في والمحافظات. كما لتربية تُعلن نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي / للامتحانات التكميلية (الدور الثالث) للعام الدراسي 2024 / 2025.






