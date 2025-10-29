3000 لتر مياه و500 لتر رغوة.. تفاصيل جديدة عن مروحيات الإطفاء الجديدة

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في ، نؤاس صباح شاكر، إنه "تم تسلم الدفعة الأولى من مروحيات إطفاء الحرائق الحديثة المتطورة المخصصة لبغداد والمحافظات الوسطى، وقد تم تدشينها رسميًا، حيث حلقت لأول مرة بسماء في حدث تاريخي بسجل المدني ووزارة الداخلية عموماً"، بحسب .وأضاف أن "هناك دفعات مماثلة لهذه المروحيات مخصصة إلى لتلبية احتياجات المحافظات الجنوبية، وأيضًا إلى لتغطية المحافظات الشمالية".وأوضح أن "هذه المروحيات ستشارك في العمليات المعقدة التي تستدعي تدخلها لإطفاء الحرائق، مثل المناطق الزراعية والحقول والمناطق الجبلية التي يصعب وصول فرق الدفاع المدني إليها، كما ستُستخدم أيضًا في عمليات الإنقاذ من المباني الشاهقة ونقل الحالات الحرجة من المصابين نتيجة للحوادث التي تتطلب تدخل المروحيات".وأشار إلى أن "طائرات الإطفاء تحمل 3000 لتر من المياه وتحمل 500 لتر من رغوة الإطفاء مزودة بمواد ومعدات متخصصة لإخماد الحرائق".وبشأن عملية صيانة هذه الطائرات، لفت شاكر، إلى أن "مديرية طيران الداخلية تمتلك طيارين وفنيين مدربين أكملوا برامج تدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى وجود طيارين وسبعة عشر فنياً لا يزالون في مرحلة التدريب".