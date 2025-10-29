استقطاع من التأمينات.. كيف تتعامل أمانة بغداد مع مخالفات الدعايات الانتخابية؟

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن "هناك عدداً كبيراً من المخالفات من قبل المرشحين لبعض الكيانات السياسية بعملية الدعاية الانتخابية الذين خالفوا التعليمات والضوابط التي وضعتها أمانة بالتنسيق والتعاون مع "، مبيناً أن "هناك تقارير يومية ترد الى أمانة بغداد من خلال 14 دائرة بلدية"، بحسب .وأضاف أن "‏ تعمل على إجراء جولات يومية على الجزرات الوسطية والساحات وعلى الطرق العامة وطريق المواطنين، وفي حال وجود من يخالف الضوابط والتعليمات يتم توثيق هذه المخالفة وإرسالها الى البلدي"، مشيرا الى انه "في حال كانت هناك أضرار على البنى التحتية أو المقرنص أو الرصيف أو التلاعب بالكونكريت الموجود يتم توثيق هذه الأضرار وتحميل المرشح كلف الأضرار وكلف الصيانة وإرسالها الى المفوضية وهي بدورها تستقطع هذه المبالغ من مبلغ التأمينات التي أودعها المرشح أو الكيان السياسي لدى المفوضية عند التسجيل في الترشيح على مفوضية الانتخابات".وأكد أن "هناك جداول للمخالفات اليومية وإلى الان لا يوجد رقم نهائي بهذا الشأن، إذ إن المخالفات ما زالت ترد إلى الأمانة بشكل يومي بخصوص تثبيت وتوثيق المخالفات الى مكتب الوكيل البلدي".وتابع أن "الدوائر البلدية تقوم برفع الإعلانات التي تحجب الرؤية قرب التقاطعات والساحات العامة، حيث عملت على رفع هذه الإعلانات من خلال الكوادر الموجودة على الأرض".