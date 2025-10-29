هل فعلاً تم التشويش على الـ(GPS) في بغداد؟.. الاتصالات تكشف الحقيقة

وذكرت الوزارة في بيان، ان بعض الجهات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تزعم قيام التشويش على نظام الـ(GPS) في حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، وبهذا الصدد تنفي الوزارة نفياً قاطعاً هذه الادعاءات.وأكدت ان ما نُشر عارٍ تماماً عن ولا يمت للحقيقة بصلة، داعية بذات الوقت كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والاعتماد على المواقع الالكترونية الرسمية التابعة للوزارة لتجنب تضليل الرأي العام.