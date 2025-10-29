اعتقال كويتيين في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال العمل الأمني والمتابعة الميدانية المكثفة، تمكنت دوريات مقر قسم شرطة كمارك في قيادة قوات الحدود من إلقاء القبض على (5) صيادين (4) منهم يحملون الجنسية بحوزتهم سمة دخول سياحية وشخص عراقي كان برفقتهم في منطقة (عديمة) في بادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والشروط التي تنظم دخول الصيادين الأجانب الى البلاد وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية".وأضافت انه "تم ضبط (5) صقور كانت بحوزتهم وعجلتين تحملان لوحات تسجيل كويتية"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأكدت انها "ماضية في تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع ولن تسمح بالتجاوز على الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات العراقية المختصة".