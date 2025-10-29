Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كم هي عطلة الانتخابات؟

محليات

2025-10-29 | 10:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كم هي عطلة الانتخابات؟
853 شوهد

السومرية نيوز – محلي
يتساءل مواطنون في مختلف المحافظات العراقية عن مدة العطلة الرسمية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط ترقب لقرار مجلس الوزراء الذي لم يُعلن بعد.

فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التربية أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد العطلة هي رئاسة الوزراء حصراً.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع"، مشيرة إلى أن "المفوضية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بعد أن يطلعوا عليه".
وأضافت أن "المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".
وأوضحت أبو سودة، أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة"، مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعداداً ليوم الاقتراع".
من يمنح العطلة؟
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "المفوضية ليست طرفاً في منح العطلة الرسمية للمدارس"، موضحة أن "هذا الموضوع يخص رئاسة الوزراء حصراً، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإعلان العطل الرسمية لأي مؤسسة كانت".
وأضافت الغلاي أن "المفوضية أبلغت الحكومة باحتياجها لعدد محدد من المدارس لاستخدامها كمراكز اقتراع، وليس كل المدارس في البلاد"، مبينة أن "تحديد المدة الزمنية التي تُعطل فيها الدراسة هو شأن حكومي بحت، ويُعلن بقرار رسمي من مجلس الوزراء".
وزارة التربية: ملتزمون بقرار الحكومة
من جانبها، أعلنت وزارة التربية التزامها الكامل بما تقرره الحكومة بشأن تعطيل الدوام، إذ قال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة ملتزمة بما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تخص تعطيل الدوام في المدارس استعداداً للانتخابات".
وبيّن السيد أن "وزارة التربية ستسلم المدارس التي تم تحديدها من قبل المفوضية في الأوقات المقررة، بما يضمن تهيئتها كمراكز اقتراع وإعادتها لاحقاً للعمل بعد انتهاء العملية الانتخابية".
العطلة: بين التوقعات والوقائع
وبينما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الحكومة، تشير التقديرات الأولية وفق التجارب الانتخابية السابقة إلى أن مدة العطلة عادة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، تشمل يومي التحضير والاقتراع واليوم التالي له، أي الفترة التي تحتاجها المفوضية لتجهيز المراكز وتنظيفها وإعادتها للمدارس.
في المقابل، يرى بعض التربويين أن العطلة قد تمتد إلى أسبوع كامل في حال تقرر إشراك عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، فيما يرجح آخرون أن تكون العطلة محدودة ومقتصرة على المناطق التي تُستخدم فيها المدارس فقط.
انتظار القرار النهائي
حتى هذه اللحظة، تترقب الأوساط التربوية والتعليمية، ومعها الطلبة وأولياء الأمور، صدور قرار مجلس الوزراء الذي سيحسم المدة الفعلية للعطلة.
ويؤكد مراقبون أن "الحكومة تميل إلى تحديد عطلة قصيرة لتجنب تعطيل العملية التعليمية لفترة طويلة، خاصة أن العام الدراسي الجديد بدأ متأخراً نسبياً"، فيما يطالب بعض النواب والمعلمين بأن تُمنح عطلة كافية لضمان الاستعداد الأمني والإداري للانتخابات دون إرباك في دوام الطلبة.
إلى حين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة بين عطلة قصيرة لأيام معدودة وتمديدها لأسبوع كامل في بعض المناطق.
أما المفوضية ووزارة التربية، فقد أكدتا بوضوح أن الكرة الآن في ملعب رئاسة الوزراء، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المدة النهائية لعطلة الانتخابات.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24

اخترنا لك
التربية تعلن إطلاق منصة رقمية تجمع 13 خدمة للتحول الرقمي
12:26 | 2025-10-29
محكوم بالاعدام يشعل جدلا بالعراق والسورية.. تظاهرات والقضية تتصاعد لاصدار بيانات رسمية
12:13 | 2025-10-29
السومرية نيوز تنشر رابط الاعتراضات على القبول المركزي
12:11 | 2025-10-29
الثالثة خلال اليوم.. انتحار شاب أثر خلاف مع اهل زوجته شرقي بغداد
11:56 | 2025-10-29
إطلاق استمارة اعتراضات القبول المركزي
11:38 | 2025-10-29
هل هو تشويش ام خلل.. ماذا يحصل بالـGPS في العراق؟
11:36 | 2025-10-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.