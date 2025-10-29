إطلاق استمارة اعتراضات القبول المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال الاعتراضات التي تشمل بعضا من فئات الطلبة في المركزي للسنة الدراسية 2026/2025 للقنوات العامة والمتميزين وذوي الشهداء".وأضافت ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت المشمولين بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا إلى استمارة القبول المركزي والذين لم يظهر لهم قبول فضلاً عن الطلبة ممن معدلاتهم (75% فأعلى) وظهر قبولهم في المعاهد والطلبة من مواليد (1995) صعوداً الحاصلين على معدل (90% فأعلى) ولم يقدموا إلى القبول المركزي".وتستمر بوابة الدراسات باستقبال الاعتراضات إلى غاية يوم الاثنين المقبل الموافق 2025/11/3 ويتاح للطالب التقديم إلى عشر خيارات على وفق الحدود الدنيا للقبول المركزي".